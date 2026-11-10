D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit kräftigen Verlusten

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 9,5 Prozent auf 10,38 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 10,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,05 USD. Bisher wurden heute 4'508'818 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 212,14 Prozent zulegen. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,27 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte D-Wave Quantum 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.74 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,310 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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