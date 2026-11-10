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10.11.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit kräftigen Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 9,5 Prozent auf 10,38 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 9,5 Prozent auf 10,38 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 10,12 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,05 USD. Bisher wurden heute 4'508'818 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 32,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 212,14 Prozent zulegen. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,27 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte D-Wave Quantum 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -17,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.74 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,310 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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D-Wave Quantum am 10.11.2026
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