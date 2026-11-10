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10.11.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verliert am Nachmittag kräftig
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,7 Prozent auf 10,59 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,7 Prozent auf 10,59 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 10,39 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,05 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'103'524 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2025 bei 32,39 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 205,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,48 USD. Dieser Wert wurde am 06.11.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 19,92 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -17,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.74 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte D-Wave Quantum am 09.04.2027 vorlegen. Am 11.11.2027 wird D-Wave Quantum schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,310 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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