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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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10.09.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend mit Abschlägen

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,8 Prozent auf 16,64 USD abwärts.

D-Wave Quantum
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 16,64 USD. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,62 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,70 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'617'157 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 180,95 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 12,76 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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