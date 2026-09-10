D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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10.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 16,84 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 16,84 USD ab. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,62 USD. Bei 16,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 790'798 D-Wave Quantum-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 177,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 24,24 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte D-Wave Quantum am 06.08.2026 vor. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3.08 Mio. USD, gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,65 Prozent präsentiert.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 10.09.2026
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