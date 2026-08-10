D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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10.08.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagabend im Minus
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,9 Prozent auf 20,36 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,9 Prozent auf 20,36 USD ab. Im Tief verlor die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 20,05 USD. Bei 20,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'483'332 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,62 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
D-Wave Quantum-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.10 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.
In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,287 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 10.08.2026
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