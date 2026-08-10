D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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10.08.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Zuletzt ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 20,84 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Bei 20,88 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 20,39 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 721'107 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). 124,38 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 12,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 63,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 3.08 Mio. USD, gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,65 Prozent präsentiert.
Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 12.08.2027.
2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,287 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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