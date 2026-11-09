|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum springt am Montagabend hoch
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 11,53 USD.
Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 11,53 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 11,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'878'697 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.12.2025 markierte das Papier bei 32,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,88 Prozent. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD ab. Mit Abgaben von 26,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
D-Wave Quantum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -17,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.74 Mio. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 10.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,310 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor
Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
20:27
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum springt am Montagabend hoch (finanzen.ch)
|
16:29
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
07:01
|Ausblick: D-Wave Quantum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow deutlich fester -- SMI schliesst höher -- DAX zum Handelsende weit im Plus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zog zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex noch deutlicher zulegte. Auch der Dow zeigt sich sehr freundlich. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.