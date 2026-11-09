D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum springt am Montagabend hoch

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 11,53 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 11,55 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 10,69 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'878'697 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.12.2025 markierte das Papier bei 32,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 180,88 Prozent. Am 06.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,48 USD ab. Mit Abgaben von 26,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

D-Wave Quantum-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,41 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -17,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.74 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 10.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,310 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor

Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen

Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus