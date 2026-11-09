D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Im NASDAQ-Handel gewannen die D-Wave Quantum-Papiere um 16:28 Uhr 3,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 11,04 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 719'998 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 23.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 193,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Bei einem Wert von 8,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 30,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. D-Wave Quantum gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -17,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.74 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,310 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

Aktien von D-Wave, IonQ & Co. schwächer: Auch IBM rechnet mit Konsolidierung im Quantensektor

Aktien von IonQ, D-Wave & Rigetti unter Druck: Gartner sieht Pleitewelle - Anleger fürchten höhere Zinsen

Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus