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09.10.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Freitagabend tiefer

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Freitagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 14,52 USD abwärts.

D-Wave Quantum
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Um 20:26 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 14,52 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie gab in der Spitze bis auf 14,32 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 977'164 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 222,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 12,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
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