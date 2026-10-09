D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 14,48 USD. Bei 14,32 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 436'104 Stück.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 222,86 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 11,91 Prozent Luft nach unten.

Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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