D-Wave Quantum share#snapshot#suffix 120490456 / US26740W1099
|prices + charts + realtime
|news + analysis
|fundamental
|company
|corresponding shares
|action
|price + Chart
|chart (large)
|news + ad-hoc
|balance sheet/p&l
|fixed dates
|certificates
|portfolio#add_instrument_to#depot
|times + sale
|chart comparison
|analysis
|detailnavigation#shares#estimates
|profile
|portfolio#add_instrument_to#watchlist
|stock exchange
|realtime push
|stock price appreciation potential
|dividend/annual shareholders' meeting
|shares#detailnavigation#orderbook
|analysis
|historic
|
09.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 14,48 USD nach.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 14,48 USD. Bei 14,32 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 436'104 Stück.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 222,86 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 11,91 Prozent Luft nach unten.
Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
news about D-Wave Quantum
|
09.10.2026 20:27:13
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Freitagabend tiefer (finanzen.ch)
|
09.10.2026 16:29:00
|D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Freitagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
06.08.2026 22:08:00
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.2026 12:01:00
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.2026 17:21:00
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.2026 20:40:00
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
|
19.06.2026 20:21:48
|D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator (finanzen.ch)
|
12.05.2026 22:04:00
|D-Wave Quantum-Aktie rutscht ab: Anleger reagieren auf rote Zahlen und sinkende Erlöse (finanzen.ch)
analysis to D-Wave Quantum
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
|10:00
|KI-Aktien unter Druck – startet jetzt die große Robotik-Rally?
|09.10.2026 17:11:25
|Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
|09.10.2026 11:22:00
|ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
|09.10.2026 09:39:23
|Marktüberblick: Telekomaktien im Fokus
|09.10.2026 09:09:25
|SMI fällt unter 200-Tage-Linie
|08.10.2026 16:34:43
|Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
|08.10.2026 09:50:22
|Die Branche greift zum Controller
|05.10.2026 15:45:00
|ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
|02.10.2026 08:00:55
|Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Mini-Futures auf SMI
etfpartnernews#headline
|13.08.2026 13:49:23
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.2026 20:35:50
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.2026 17:59:26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
D-Wave Quantum am 09.10.2026
news#mostreadnews
latest_topranking_news#headline
focustodayUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.