D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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09.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 17,60 USD.
Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 17,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,89 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 17,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'876'216 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 165,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Bei einem Wert von 12,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat D-Wave Quantum mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,65 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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