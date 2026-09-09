D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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09.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von D-Wave Quantum
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 17,35 USD ab.
Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 17,35 USD abwärts. Bei 17,12 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 17,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 692'862 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 169,45 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 36,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3.08 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.10 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,295 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 09.09.2026
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