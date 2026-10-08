D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagabend im Bärenmodus

Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 14,36 USD. Die Abwärtsbewegung der D-Wave Quantum-Aktie ging bis auf 14,30 USD. Bei 14,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 1'561'605 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 225,56 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,76 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2026 -0,295 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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