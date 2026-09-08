D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit Kursfeuerwerk

Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 17,59 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,47 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,68 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5'079'346 D-Wave Quantum-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 165,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 12,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3.08 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.10 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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