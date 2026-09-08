D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus

Das Papier von D-Wave Quantum legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,3 Prozent auf 17,96 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,47 USD an. Bei 17,68 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'987'494 D-Wave Quantum-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 160,30 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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