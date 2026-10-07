D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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07.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 15,20 USD abwärts.
Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 15,20 USD abwärts. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,99 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,36 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'941'912 D-Wave Quantum-Aktien.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 207,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,65 Prozent zurück. Hier wurden 3.08 Mio. USD gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 07.10.2026
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