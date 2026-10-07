D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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07.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,1 Prozent auf 15,14 USD abwärts.
Die D-Wave Quantum-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 15,14 USD abwärts. Bei 14,99 USD markierte die D-Wave Quantum-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 15,36 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'023'377 Stück gehandelt.
Bei 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 208,78 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (12,76 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 07.10.2026
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