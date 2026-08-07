D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Freitagabend auf Höhenflug

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,3 Prozent auf 20,44 USD. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 20,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 19,72 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1'855'278 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 128,72 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten D-Wave Quantum-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 12.05.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,02 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.86 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -80,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von D-Wave Quantum rechnen Experten am 12.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,301 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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