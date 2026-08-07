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07.08.2026 16:29:00

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Freitagnachmittag fester

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Freitagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 19,66 USD zu.

D-Wave Quantum
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Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 19,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 20,84 USD. Mit einem Wert von 19,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 850'256 D-Wave Quantum-Aktien.

Bei 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 137,85 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,76 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 12.05.2026. Der Verlust je Aktie lag bei -0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.86 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -80,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 12.08.2027.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,301 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
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