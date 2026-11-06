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06.11.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit D-Wave Quantum ein

D-Wave Quantum Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit D-Wave Quantum ein

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 16,7 Prozent auf 10,57 USD zu.

D-Wave Quantum
8.10 CHF 15.67%
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Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 16,7 Prozent auf 10,57 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 10,58 USD. Mit einem Wert von 9,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 2'736'441 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 206,53 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2026 auf bis zu 8,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 19,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten D-Wave Quantum-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,65 Prozent zurück. Hier wurden 3.08 Mio. USD gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 10.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2026 -0,310 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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D-Wave Quantum am 06.11.2026

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