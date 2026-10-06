D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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06.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum reagiert am Dienstagabend positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 15,85 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 15,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 16,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,73 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'645'991 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 195,05 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 24,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen.
Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2027 einen Verlust in Höhe von -0,375 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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