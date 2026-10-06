D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 16,02 USD zu. Kurzfristig markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 16,26 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,73 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 842'564 D-Wave Quantum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die D-Wave Quantum-Aktie somit 65,73 Prozent niedriger. Bei 12,76 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 20,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 06.08.2026 äusserte sich D-Wave Quantum zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3.08 Mio. USD, gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,65 Prozent präsentiert.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie in den D-Wave Quantum-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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