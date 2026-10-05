D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 15,44 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 15,27 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 15,74 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'573'655 D-Wave Quantum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 202,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD ab. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 21,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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