D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Montagnachmittag mit Kursverlusten

Das Papier von D-Wave Quantum gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 15,55 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 15,27 USD. Bei 15,74 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 891'234 D-Wave Quantum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 200,74 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 12,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 17,95 Prozent Luft nach unten.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD gegenüber -0,55 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die D-Wave Quantum-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2027 ein EPS von --0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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