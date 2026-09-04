D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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04.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Abend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 16,61 USD abwärts.
Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 16,61 USD. Das bisherige Tagestief markierte D-Wave Quantum-Aktie bei 16,44 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,73 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 1'158'836 Aktien.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Gewinne von 181,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 12,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,21 Prozent.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Analysten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum 2026 einen Verlust in Höhe von -0,295 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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