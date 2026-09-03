D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Abend freundlich

Das Papier von D-Wave Quantum konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 16,73 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,96 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,54 USD. Bisher wurden heute 1'705'407 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 179,52 Prozent zulegen. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,76 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 23,74 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,55 USD erwirtschaftet worden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.08 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2026 -0,295 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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