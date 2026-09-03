D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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03.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag höher
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 16,75 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das D-Wave Quantum-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 16,75 USD. Bei 16,93 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 16,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 511'233 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. 179,10 Prozent Plus fehlen der D-Wave Quantum-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 12,76 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der D-Wave Quantum-Aktie.
D-Wave Quantum veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,65 Prozent zurück. Hier wurden 3.08 Mio. USD gegenüber 3.10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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