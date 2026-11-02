D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend mit Kursabschlägen

Um 20:26 Uhr fiel die D-Wave Quantum-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,8 Prozent auf 10,25 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,19 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'177'003 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 37,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Kursplus von 265,17 Prozent wieder erreichen. Am 02.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,19 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.08.2026 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. D-Wave Quantum vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,13 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 10.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,299 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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