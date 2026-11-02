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02.11.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: Anleger greifen bei D-Wave Quantum am Montagnachmittag zu
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 10,78 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,78 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 494'909 D-Wave Quantum-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 37,43 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 247,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 5,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.10 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 10.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,299 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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