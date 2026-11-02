D-Wave Quantum Aktie News: Anleger greifen bei D-Wave Quantum am Montagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die D-Wave Quantum-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,78 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,84 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 494'909 D-Wave Quantum-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,43 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 247,22 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 10,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2026). Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 5,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,65 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.08 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.10 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 10.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von D-Wave Quantum.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,299 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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