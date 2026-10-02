D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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02.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend tiefer
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 16,33 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 16,33 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,21 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1'292'943 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 65,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 12,76 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,89 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD im Vergleich zu 3.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,375 USD je D-Wave Quantum-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 02.10.2026
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