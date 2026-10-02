D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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02.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum tendiert am Freitagnachmittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 16,83 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 16,83 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,99 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 16,99 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 499'250 D-Wave Quantum-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 177,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,76 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,21 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 05.11.2026 gerechnet.
2027 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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D-Wave Quantum am 02.10.2026
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