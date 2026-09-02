D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 16,50 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,19 USD. Bei 16,26 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 986'323 D-Wave Quantum-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 183,33 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 12,76 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2026 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.08 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von -0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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