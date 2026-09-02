D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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02.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 16,46 USD nach.
Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 16,46 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,26 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 452'747 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 184,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD ab. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 29,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
D-Wave Quantum liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,55 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat D-Wave Quantum 3.08 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.10 Mio. USD umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen.
2026 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,295 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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