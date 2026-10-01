D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.10.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteidigt Stellung am Donnerstagabend
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der D-Wave Quantum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 16,56 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,56 USD an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 16,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 16,41 USD. Bei 16,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'431'274 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 182,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,76 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 06.08.2026 lud D-Wave Quantum zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.
D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.
2027 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
01.10.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteidigt Stellung am Donnerstagabend (finanzen.ch)
|
01.10.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
06.08.26
|D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Aktien von D-Wave Quantum, IonQ und Rigetti im Aufwind: Chipsektor-Erholung strahlt aus (finanzen.ch)
|
20.07.26
|D-Wave-CEO verkauft Aktien: SEC-Meldung liefert den Grund - Anleger steigen wieder ein (finanzen.ch)
|
19.06.26
|D-Wave Quantum-Aktie zieht an: Meilenstein beim Quantum-Simulator (finanzen.ch)
|
12.05.26
|D-Wave Quantum-Aktie rutscht ab: Anleger reagieren auf rote Zahlen und sinkende Erlöse (finanzen.ch)