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D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099

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01.10.2026 20:27:13

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteidigt Stellung am Donnerstagabend

D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteidigt Stellung am Donnerstagabend

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der D-Wave Quantum-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 16,56 USD.

D-Wave Quantum
13.85 CHF -2.81%
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Die D-Wave Quantum-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 16,56 USD an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 16,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bisher bei 16,41 USD. Bei 16,68 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'431'274 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Bei 46,75 USD markierte der Titel am 16.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 182,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,76 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 06.08.2026 lud D-Wave Quantum zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.08 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

2027 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,375 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
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