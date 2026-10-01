D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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01.10.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Donnerstagnachmittag höher
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 16,68 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 16,68 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 16,78 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,68 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 372'169 D-Wave Quantum-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,75 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 180,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der D-Wave Quantum-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 23,53 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,13 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,55 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass D-Wave Quantum im Jahr 2027 -0,375 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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