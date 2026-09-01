D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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01.09.2026 20:27:13
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend leichter
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,0 Prozent auf 16,52 USD.
Die D-Wave Quantum-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 4,0 Prozent auf 16,52 USD nach. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 16,41 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 16,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'169'271 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 183,08 Prozent. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,76 USD. Mit einem Kursverlust von 22,77 Prozent würde die D-Wave Quantum-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 06.08.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,55 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,65 Prozent auf 3.08 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte D-Wave Quantum 3.10 Mio. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 vorlegen.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,295 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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