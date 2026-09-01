D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
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01.09.2026 16:29:00
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 16,47 USD.
Der D-Wave Quantum-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,2 Prozent auf 16,47 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 16,41 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,53 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 603'632 D-Wave Quantum-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 46,75 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 183,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 12,76 USD. Mit Abgaben von 22,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte D-Wave Quantum am 06.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte D-Wave Quantum -0,55 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.08 Mio. USD – eine Minderung von -0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.10 Mio. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte D-Wave Quantum am 05.11.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass D-Wave Quantum einen Verlust von -0,295 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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