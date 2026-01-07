D-Wave Quantum Aktie 120490456 / US26740W1099
07.01.2026 13:29:26
D-Wave To Buy Quantum Circuits For $550 Mln
(RTTNews) - D-Wave Quantum Inc. (QBTS), a developer of quantum computing systems, Wednesday said it agreed to acquire Quantum Circuits for $550 million.
The transaction will involve $300 million in D-Wave common stock and $250 million in cash and is expected to close in late January.
"Together with Quantum Circuits, we expect that D-Wave will leapfrog the industry, bringing gate-model products and services to market in 2026 and rapidly progressing our dual-platform strategy of delivering annealing and gate-model systems to address customers' full breadth of computational problems.", said Dr. Alan Baratz, CEO of D-Wave.
In pre-market activity, QBTS shares were trading at $31.42, up 0.48% on the New York Stock Exchange.
Nachrichten zu D-Wave Quantum
|
06.01.26
|D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Dienstagabend nach (finanzen.ch)
|
06.01.26
|D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
29.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie: Marktreaktion auf SEC-Filings zu Insider-Verkäufen am Jahresende (finanzen.ch)
|
23.12.25
|D-Wave Quantum-Aktie schwächelt: Nach kräftiger Rally nehmen Anleger Gewinne mit (finanzen.ch)
|
22.12.25
|D-Wave-Aktie im Aufwärtstrend: CES-Strategie für 2026 sorgt für Fantasie (finanzen.ch)
|
09.12.25
|D-Wave kündigt "Qubits 2026" an: Aktien-Anleger reagieren auf Termin für die Quantencomputer-Konferenz (finanzen.ch)
|
08.12.25
|D-Wave-Aktie stabilisiert sich: Ist der Rücksetzer schon abgehakt? (finanzen.ch)
|
05.12.25
|D-Wave-Aktie sackt nach Rally ab: Was Anleger wissen müssen (finanzen.ch)
Analysen zu D-Wave Quantum
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
