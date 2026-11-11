D-Wave Quantum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

D-Wave Quantum stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.410 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 20.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch