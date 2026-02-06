Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.02.2026 09:50:19

D-Wave Quantum-Aktie weiter in Rot: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter

D-Wave Quantum-Aktie weiter in Rot: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter

Die D-Wave Quantum-Aktie setzt ihre Schwäche fort, nachdem ein Shortseller-Bericht zu IonQ den gesamten Quantensektor erfasst hat. Neue Unternehmensimpulse fehlen bislang, entsprechend hoch bleibt die Nervosität am Markt.

• Sektorweiter Abverkauf nach Vorwürfen gegen IonQ
• D-Wave-Aktie seit Jahresbeginn deutlich im Minus
• Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

D-Wave gerät in den Abwärtsstrudel

Die D-Wave Quantum-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Nachdem das Papier bereits am Vortag um 14,42 Prozent auf 17,21 US-Dollar eingebrochen war, scheint sich die Schwäche vor dem Wochenende fortzusetzen: Im nachbörslichen Handel an der NYSE verliert die Aktie weitere 4,36 Prozent auf 16,46 US-Dollar.

Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus damit auf rund 34 Prozent. Dabei war das Jahr 2025 noch von einem Kursplus von mehr als 200 Prozent geprägt. Aktuell fehlt es jedoch an neuen unternehmensspezifischen Nachrichten, sodass Anleger vorerst auf frische Impulse warten.

Auslöser der jüngsten Verkaufswelle ist nicht D-Wave selbst, sondern ein Shortseller-Bericht zu IonQ. Die schweren Vorwürfe von Wolfpack Research gegen den Wettbewerber lösten einen massiven Abverkauf bei IonQ aus und zogen den gesamten Quantensektor in Mitleidenschaft. Anleger trennten sich daraufhin auch von Aktien wie D-Wave, Rigetti und Quantum Computing, obwohl diese nicht im Zentrum der Anschuldigungen stehen. Der Markt reagiert damit weniger auf neue Entwicklungen, sondern verarbeitet weiterhin den Vertrauensschock, der die Branche zuletzt erfasst hat.

Bewertung bleibt ein Knackpunkt

Unabhängig vom aktuellen Kurseinbruch bleibt die Bewertung von D-Wave ein sensibles Thema, wie "The Motley Fool" berichtet. Zwar hatte das Unternehmen zuletzt mit mehreren operativen Fortschritten auf sich aufmerksam gemacht, doch die Erlöse sind gemessen an der Marktkapitalisierung weiterhin überschaubar. Nach einer starken Rally bis zum 52-Wochen-Hoch von 46,75 US-Dollar im Oktober hat sich die Aktie inzwischen mehr als halbiert. Ohne neue Signale zur Geschäftsentwicklung dominiert derzeit Zurückhaltung unter Investoren.

Analysten trotz Kursschwäche optimistisch

Bemerkenswert ist der Kontrast zwischen der aktuellen Kursentwicklung und Analystenstimmung. Laut TipRanks sprechen sich derzeit alle 13 erfassten Analysten für einen Kauf der D-Wave-Quantum-Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,77 US-Dollar und signalisiert damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 136 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs.

Für Anleger bedeutet das: Während der Markt kurzfristig auf Sicht fährt und neue Impulse abwartet, setzen Analysten weiterhin auf eine langfristige Erholung.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Shortseller-Bericht belastet IonQ-Aktie - Auch D-Wave, Rigetti & Co. unter Druck
Qubits 2026: D-Wave & Co. stellen Entwicklungen im Quantencomputing vor
D-Wave im Blick: Übernahme von Quantum Circuits abgeschlossen

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com
