D-Wave Quantum-Aktie im Minus: Höherer Verlust als erwartet trübt das Umsatzplus im dritten Quartal

Der Quantencomputer-Entwickler D-Wave Quantum hat seine Bücher für das 3. Quartal 2026 geöffnet. Das Ergebnis je Aktie (EPS) bezifferte das Unternehmen für die drei Monate bis Ende September 2026 auf -0,13 US-Dollar. Der Analystenkonsens von 16 Marktbeobachtern hatte im Vorfeld bei einem Verlust von 0,102 US-Dollar gelegen, nachdem im entsprechenden Vorjahreszeitraum noch ein Fehlbetrag von 0,410 US-Dollar je Aktie verzeichnet worden war.

Beim Quartalsumsatz wies der US-Konzern Einnahmen von 4,5 Millionen US-Dollar aus. Damit entwickelte sich das Geschäft etwas besser als von Experten avisiert: 16 Analysten hatten vorab durchschnittlich Erlöse von 4,4 Millionen US-Dollar auf dem Zettel gehabt, nachdem im Vorjahresquartal 3,7 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten.

Nach Bekanntgabe des Zahlenwerks tendiert die D-Wave Quantum-Aktie an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 2,44 Prozent tiefer bei 11,19 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion Finanzen.ch