D Rotshtein Realestate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

D Rotshtein Realestate hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.81 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3.58 ILS erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19.62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 144.1 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 120.4 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch