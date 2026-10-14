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14.10.2026 06:37:00
D&M COMPANY stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
D&M COMPANY hat am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.57 JPY. Im Vorjahresviertel hatte D&M COMPANY 24.94 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 428.6 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 1.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D&M COMPANY 435.9 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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