D-Link: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

D-Link gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.17 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.020 TWD je Aktie in den Büchern standen.

D-Link hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.59 Milliarden TWD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.44 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch