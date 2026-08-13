D-Link stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

D-Link gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 TWD. Im Vorjahresquartal waren -0.230 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Link im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17.00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.69 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 3.15 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch