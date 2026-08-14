D H India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

D H India hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.94 INR gegenüber 1.63 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D H India im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24.69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 659.7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 529.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch