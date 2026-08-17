D&D Platform REIT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

D&D Platform REIT hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24.00 KRW, nach 19.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.77 Milliarden KRW – ein Plus von 12.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem D&D Platform REIT 13.16 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch