D&D Platform REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

D&D Platform REIT hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 793.39 KRW. Im Vorjahresviertel hatte D&D Platform REIT 10.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 76.30 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte D&D Platform REIT 13.19 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch