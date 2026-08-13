D-Box Technologies A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

D-Box Technologies A hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat D-Box Technologies A im vergangenen Quartal 13.4 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte D-Box Technologies A 13.0 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch