D-Box Technologies A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

D-Box Technologies A stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.020 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24.89 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch